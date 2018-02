Die einen nennen die Bierbikes sportliches Sightseeing, die anderen rollende Theke. An der Fahrrädern mit Tisch und Bierfass entbrennt schon seit Jahren Streit, so dass der Betreiber die Räder nicht überall fahren lassen das. Das akzeptierte er nicht und klagte.

Das Bezirksamt Mitte hatte der Firma, die jetzt vorsorglich "Bigbike" heißt, eine Sondernutzungserlaubnis erteilt. Ort und Zeit sind jedoch beschränkt. Unter den Linden, Friedrichstraße und Leipziger Straße sind tabu. Auf weit mehr als 100 Straßen dürfen die Bikes gar nicht fahren. Auch Fahrverbote für Zeiten mit viel Verkehr an Werk- und Samstagen wurden verhängt.

Das Verwaltungsgericht Berlin muss sich an diesem Donnerstag mit einem schon Jahre andauernden Aufreger-Thema befassen. Die Richter müssen die Frage beantworten: Dürfen die sogenannten "Bierbikes" überall in Berlin-Mitte auf der Straße fahren oder nicht? Aktuell dürfen die Mieter mit den Fahrrädern mit 16 Sitzen nur auf ausgewählten Straßen rollen. Zu laut, zu nervig, zu viel Alkohol ist wohl der Grund.

Der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) geht davon aus, dass das Gericht die Sondernutzungserlaubnis bestätigt. Es wird damit gerechnet, dass die Entscheidung noch am gleichen Tag fällt, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Für die Touren mit Fahrer können bis zu 30 Liter Bier im Fass mitgebucht werden. Schnaps ist verboten. Zwei Stunden am Samstag kosten etwa 300 Euro. Geschäftsführer Elsässer nennt die Fahrten "sportliches Sightseeing" mit festen Regeln, bei dem "gern ein gepflegtes Bier getrunken werden kann". Die Touren seien so beliebt, weil es Bier gibt, sagte Hoffmann-Elsässer der Berliner Zeitung. Deswegen wolle er auch nicht auf den Alkoholausschank verzichten. Seiner Ansicht nach trinken die Gäste viel weniger auf dem Gruppenrad als in der Kneipe.