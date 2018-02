Fliegerbomben in Berlin und Brandenburg

Fast 73 Jahre sind seit Kriegsende vergangen - doch in Berliner und Brandenburger Böden schlummern weiter viele gefährliche Blindgänger. In der Hauptstadt ist die Menge des entdeckten Sprengstoffs im vergangenen Jahr sogar gestiegen.

Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden in Berlin und Brandenburg noch tonnenweise gefährliche Sprengmittel gefunden. Im Jahr 2017 seien 280 Tonnen Kampfmittel in Brandenburg entdeckt worden, sagte ein Sprecher des Potsdamer Innenministeriums am Samstag. Neben militärisch genutzten Arealen stünden noch 350.000 Hektar zivil genutzter Fläche "unter Kampfmittelverdacht".

Ein Ende der Einsätze ist angesichts der großen Mengen im märkischen Boden nicht absehbar. Allein in Oranienburg wurden seit der Wende mehr als 200 Bomben unschädlich gemacht, 270 Blindgänger werden dort noch vermutet. Beim schwersten Angriff auf die Stadt wurden am 15. März 1945 fast 5.000 Bomben abgeworfen.