Sonne Berlin Mittwoch, 07.02.2018 | 10:02 Uhr

Lieber rbb, Nachrichten sind gut und wichtig. Aber entspricht es wirklich der Realität, dass diese zu 90% negativ sind? Jeder sollte informiert sein und wissen was in der Stadt in der er/sie lebt und in der Welt geschied.

Leider ist es angstmachend und verändert Denken - wenn ich die Beiträge der letzten 2 Tage durchgehe dann lese ich u.a.:

Busfahrer soll Rollstuhlfahrerin verletzt haben.....

Fußgänger vom Bus erfasst....

Toter bei Brand.....

Toter am S-Bahnhof.....

Frau in S-Bahnhof mit Messer bedroht....

Mann muss nach Streit...notoperiert.....

Messerangriff in Cottbus....

Schlafsack nach Streit angezündet.....

Schwerer Unfall.....

Und dann die Unfähigkeit unserer Politik mit ebensolcher Liste.

Dschungelcamp und Fussball sorgen dann für den nötigen Abstand oder die Verdrängung.

Geht auf die Suche nach positiven Nachrichten, schenkt den Menschen auch ein wenig mehr Vertrauen und Mut.

Danke schön.