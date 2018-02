Damit Jugendliche nach durchfeierten Nächten sicher nach Hause kommen, fördert das Land Brandenburg in diesem Jahr wieder so genannte Fifty-Fifty-Taxis. Mithilfe der Aktion können junge Leute im Alter von 16 bis 25 Jahren an Wochenenden und Feiertagen zwischen 20 Uhr und 8 Uhr des Folgetages zum halben Preis Taxi fahren.

Mit dem Angebot werbe man für aufmerksames und verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr, sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag. Das sei gerade in ländlichen Regionen wichtig, in denen nachts kein Bus mehr fährt. Die Fahrt muss in Brandenburg starten oder enden.

Die Taxi-Genossenschaft Potsdam sieht eine "Win-Win-Situation für alle Beteiligten". "Die Jugendlichen kommen schnell und sicher nach Hause und das Taxigewerbe bekommt zusätzliche Fahrten", sagte Vorstand Detlef Baatz. Am wichtigsten sei aber, dass so Unfälle verhindert werden könnten.