Mitangeklagter belastet Weiß in Prozess - AfD-Politiker Weiß bestreitet Vorwürfe zum Zigarettenschmuggel

12.02.18 | 17:31 Uhr

Politisch hat der Prozess gegen den Brandenburger Landtagsabgeordneten bisher keine Konsequenzen. Jan-Ulrich Weiß bestreitet den Vorwurf, am Schmuggel von Zigaretten beteiligt gewesen zu sein. Doch ein Mitangeklagter belastet den AfD-Politiker. Von Björn Haase-Wendt



Jan-Ulrich Weiß will von Schmuggelwaren nie etwas gewusst haben, das ließ der 42 Jahre alte AfD-Landtagsabgeordnete aus der Uckermark zum Prozessauftakt über seinen Anwalt verkünden. Zuvor hatte ihn ein 37 Jahre alter mitangeklagter Unternehmer aus Templin in einem umfassenden Geständnis belastet. Die Strafkammer hatte im Vorfeld eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt, sollte der Mitangeklagte auspacken. "Die Kernaussage meines Mandanten ist, dass er sich an einem Zigarettenschmuggel beteiligt hat, gemeinsam mit dem Mitangeklagten", sagt Marlen Block, die Rechtsanwältin des Mitangeklagten Templiner Unternehmers. Ihr Mandant und Jan-Ulrich Weiß hätten demnach ab Ende 2012 gemeinsam den Transport der Schmuggelzigaretten aus den Niederlanden nach Großbritannien organisiert. Wohl aus Geldsorgen, wie es in der verlesenen Erklärung des mitangeklagten Unternehmers heißt.

Verhandelt wird in Neuruppin, da die Angeklagten im Gerichtsbezirk (Uckermark) leben. | Bild: rbb/Haase-Wendt

Zwei Lkw mit 5,8 Millionen unversteuerten Zigaretten

Mittelsmänner seien auf der Suche nach "sauberen Fahrern" und Speditionen gewesen, um die Schmuggelzigaretten ohne größere Probleme nach Großbritannien zu bekommen. In einer Bar in Polen habe es entsprechende Gespräche gegeben. Jan-Ulrich Weiß und der Mitangeklagte sollen eingewilligt haben und Anfang 2013 zwei Lkw samt Fahrer mit insgesamt 5,8 Millionen unversteuerten Zigaretten von den Niederlanden nach Großbritannien geschickt haben. Der Mitangeklagte habe sich davon einen Gewinn von rund 5.000 Euro versprochen. Doch der Schmuggel flog im März 2013 auf. "Bei der zweiten Fahrt ist der Lkw im Rahmen der Einreise nach Großbritannien kontrolliert und sind die Zigaretten gefunden worden", erklärt Landgerichtssprecherin Johanna Klühs. Versteckt hinter einer Ladung Gläser. Den Niederlanden soll dadurch ein Steuerschaden von über eine Million Euro entstanden sein. Laut Gerichtssprecherin Klühs wird in Deutschland verhandelt, da Steuerhinterziehung auf Verbrauchssteuern wie die Tabaksteuer auch in einem anderen Mitgliedsland der EU verhandelt werden kann. In diesem Fall hatten weder die Niederlande noch Belgien (dort durch gingen die Transporte) oder Großbritannien ein Verfahren eröffnet. Daraufhin hatte Deutschland das Verfahren eingeleitet.

Weiß weist jede Schuld von sich

Die Ermittlungen führten schließlich zum uckermärkischen AfD-Politiker, der bisher jede Schuld von sich weist. Vielmehr hätte er dem Mitangeklagten helfen wollen, in dem er seine Aufträge als sogenannter Befrachter abwickelte, ließ Jan-Ulrich Weiß von seinem Rechtsanwalt erklären - von Schmuggelware hätte er nichts gewusst. Weiß sieht die Schuld bei dem Mitangeklagten und dem Fahrer des Lkw. Die unterschiedlichen Aussagen wollte die Rechtsanwältin des Mitangeklagten nicht bewerten. "Wir haben unser Statement abgegeben. Das muss das Gericht am Ende entscheiden, welche Einlassung es am Ende für glaubhaft hält", so Marlen Block. Jan-Ulrich Weiß wollte sich gegenüber dem rbb nicht äußern. Auch ein Statement seines Verteidigers Volker Heinz gegenüber dem rbb hatte der AfD-Politiker nicht erlaubt.

Richterin mahnt Lkw-Fahrer, bei Wahrheit zu bleiben

Das Landgericht Neuruppin hatte zum Prozessauftakt mehrere Zeugen vernommen, darunter auch den Fahrer des Schmuggel-Lkw. Er sagte aus, dass er im betroffenen Zeitraum Angestellter von Jan-Ulrich Weiß gewesen sei. Wer allerdings die Aufträge für die Transporte erteilt habe, daran konnte sich der 49-Jährige aus Thüringen nicht mehr erinnern. Ein Widerspruch zu den staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen, aus denen die Richterin zitierte. Damals nannte er Jan-Ulrich Weiß als Auftraggeber. Die Vorsitzende Richterin erinnerte den Zeugen daraufhin eindringlich, bei der Wahrheit zu bleiben. Politisch hat der Prozess für Jan-Ulrich Weiß, der seit Oktober 2017 Landtagsabgeordneter der AfD ist, bisher keine Konsequenzen. Zwar haben unter anderem Vertreter von SPD und Linke dem AfD-Politiker geraten, sein Mandat ruhen zu lassen. Doch das Gesetz sehe das nicht vor und auch von der eigenen Fraktion erhielt der Uckermärker Rückendeckung. So erklärte Fraktions-Chef Andreas Kalbitz bei Bekanntwerden des Prozesses, dass bis zur Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. Erst nach einem Urteil sei es an der Zeit, Bewertungen vorzunehmen und Konsequenzen zu ziehen. An der Position habe sich nichts geändert, erklärte ein Fraktionssprecher vor Prozessbeginn. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt – dann könnten bereits die Plädoyers gesprochen werden.