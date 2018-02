Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg ist deutlich gestiegen

Die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 148 Menschen kamen bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen ums Leben, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. 2016 war die Zahl mit 121 Verkehrstoten noch auf den niedrigsten Wert seit der Wende gesunken. Einzelheiten wollte das Innenministerium noch nicht nennen und verwies auf eine Pressekonferenz am 12. März.