Der Sieger der 20. Deutschen Meisterschaften der Hirschrufer kommt aus Brandenburg. Hobby-Jäger Enrico Braun aus Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ahmte mit seinem Horn den Ruf eines Hirsches am Freitag in Dortmund am besten nach. Die Kandidaten mussten in drei Runden röhren wie ein alter Hirsch, wie ein suchender Hirsch oder wie ein Platzhirsch beim Kahlwildrudel.

Seinen Erfolg will der Brandenburger zünftig feiern: "Heute lassen wir noch die Sau raus", kündigte der 47-Jährige an. Braun, der in einem Rotwildrevier auf die Jagd geht, hatte vor Jahren mit einer Gießkanne angefangen, Hirsche zu imitieren, wie er verriet. "Ich bin dann aber auf das Ochsenhorn umgestiegen." Damit trat er jetzt auch in Dortmund an.