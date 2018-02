Die Bundespolizei hat am Montag zwei Fälle von Urkundenfälschung aufgedeckt. Als eine deutsch-polnische Polizei-Streife am Montagabend in einem aus Warschau kommenden Eurocity einen ukrainischen Staatsangehörigen kontrolliert hat, wies dieser sich mit einer gefälschten rumänischen Identitätskarte aus. Der 25-Jährige gab an, dass er die falsche Identitätskarte in Berlin für 1.000 Euro gekauft habe und bereits seit drei Jahren in Deutschland lebe. Die Beamten stellten die rumänische ID-Karte sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise ein.