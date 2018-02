Aus Anlass seines Geburtstages haben Familienangehörige, Freunde und Unterstützer am Mittwochabend des vor knapp sechs Jahren ermordeten Burak Bektas gedacht. Dazu aufgerufen hatte die "Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas". Die Veranstaltung fand demnach am Gedenkort in der Rudower Straße, Ecke Möwenweg in Berlin-Neukölln statt. Bektas wäre 28 Jahre alt geworden. "Wir fordern weiter Aufklärung", hieß es zuvor in einer Mitteilung der Initiative. Bislang ist der Mord an dem damals 22-Jährigen nicht aufgeklärt.

Burak Bektas war am 5. April 2012 gestorben. Ein Unbekannter hatte in der Nacht plötzlich auf offener Straße im Süden Neuköllns mehrere Schüsse auf eine Gruppe junger Männer abgegeben, die sich unterhielten. Burak Bektas starb an den Verletzungen, zwei weitere Männer wurden lebensgefährlich verletzt.