Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ändern zum 1. März ihre Fahrscheinkontrolle in Bussen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, müssen die Inhaber von elektronischen Monatskarten , der sogenannten "Fahrcard", diese künftig an ein Lesegerät halten, das im Eingangsbereich des Busses angebracht ist.

Bei der Kontrolle quittiert das Lesegerät mit einem Piepton und einem grünen Licht, dass die Fahrkarte für den Tarifbereich und die Tageszeit gültig ist. Ein Aufkleber vorne am Bus zeigt an, ob ein Lesegerät an Bord ist. Die BVG will in den nächsten Monaten zudem jeweils ein zweites Lesegerät in die Busse eingebauen - und zwar am Fahrscheindrucker des Fahrers. Falls beide nicht funktionieren, muss - wie bisher - der Busfahrer das Ticket kontrollieren.

Wie BVG-Sprecher Markus Falkner rbb|24 erläuterte, war es bisher verpflichtend, dem Fahrer das Ticket zu zeigen - das werde nun lediglich durch die neue Technik ersetzt, "ansonsten ändert sich nichts". Sollte der Busfahrer zu bestimmten Zeiten erlauben, dass die Fahrgäste hinten in den Bus einsteigen, müssten sie sich nicht durch den Bus nach vorne zum Lesegerät drängeln - genauso wenig wie die Kunden mit Papierticket. Falkner betonte aber auch, dass die BVG seit Ende des Jahres 2017 verstärkt Kontrolleure einsetzt.

Die BVG versicherte, durch die Lesegräte würden dabei keine Fahrtenprofile erstellt. Persönliche Daten würden woanders gespeichert als die Kontrolltransaktionen. "Die Vorgaben des Datenschutzes werden eingehalten", heißt es auf der BVG-Seite.