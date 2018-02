Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei haben am Dienstag in Caputh bei Potsdam einen bewaffneten Mann gestellt. Mehrere Zeugen riefen zur Mittagszeit die Polizei, weil sie ihn in der Öffentlichkeit gesehen hatten, wie die Polizei mitteilte. Mit Hilfe eines Hubschraubers durchsuchten Beamte daraufhin den kleinen Ort.

Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnte das SEK den verdächtigen 20-Jährigen an seiner Wohnanschrift festsetzen. Der junge Mann wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen. In den Wohnräumen fand die Polizei eine Softairwaffe, einen Schreckschussrevolver, eine Machete und ein Messer. Die Waffen wurden sichergestellt.