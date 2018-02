Nur weil sie großes Glück hatte, hat eine junge Frau in Cottbus den Mordversuch ihres Ehemannes überlebt. Weil sie sich von ihm trennen wollte, rastete er aus und würgte sie, bis sie bewusstlos war. Am Montag verurteilten Richter den Täter.

Richter am Cottbuser Landgericht haben am Montag einen Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Sie sahen es als erwiesen an, dass der damals 30-Jährige im Juli 2017 seine junge Ehefrau töten wollte. Sie überlebte die Attacke in Cottbus nur mit viel Glück.

Das Paar stammt aus Syrien, unabhängig voneinander waren beide nach Deutschland gekommen. Im Herbst 2016 lernten sie sich in einem Deutschkurs kennen. Nur wenige Monate später heirateten sie und zogen nach Wittstock / Dosse. Doch schon bald darauf kriselte es zwischen den beiden. "Er hat versucht, ihr Leben zu kontrollieren", stellte der Vorsitzende Richter Frank Schollbach am Montag fest. Mehrmals sei die Ehe kurz davor gewesen zu scheitern, doch es sei immer wieder zu Annäherungsversuchen gekommen.

In der Cottbuser Wohnung ihrer Eltern griff er seine Frau an und würgte sie so lange, bis sie in Ohnmacht fiel. Die Mutter sei plötzlich in das Schlafzimmer gekommen und dazwischengegangen, sagte der Vorsitzende Richter. Gemeinsam mit ihrem Sohn sei es ihr gelungen, den Ehemann aus der Wohnung zu drängen. Die Tochter kam danach wieder zu Bewusstsein. Polizisten nahmen den jetzt Verurteilten schnell fest, er gab die Vorwürfe zu.

Das Urteil vom Montag ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Verurteilten will nach eigenen Angaben eine Revision prüfen. Er hat nun eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen.