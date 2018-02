In Berlin-Lichtenrade ist am Sonntag der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand geraten.



Das Feuer habe sich zudem auf das Dach des Nachbarhauses ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Löscharbeiten seien schwierig. Verletzt worden sei niemand, aber drei Menschen müssten betreut werden.



Die Bewohner des Gebäudes waren laut Polizei beim Ausbruch des Feuers nicht zuhause. Die Feuerwehr teilte mit, sie versuche zu verhindern, dass sich die Flammen auf die gesamte Häuserzeile ausbreiten.