Umfrage des Senats - Amphetamine und Cannabis sind in Berliner Clubs die Regel

07.02.18 | 16:51 Uhr

Neun von zehn befragten Party- und Clubbesuchern in Berlin trinken Alkohol, zwei Drittel kiffen und die Hälfte feiert auf Amphetaminen. Das hat der Senat in einer großen Umfrage herausbekommen. Die Berauschten sagten auch, wie man sie besser vor negativen Folgen schützen könnte.

Berlin verdient an seinem Ruf als Feiermetropole: Keine europäische Großstadt bietet ein vergleichbares Nachtleben. Das legale Geschäft läuft auch deshalb so gut, weil illegale Drogen in den meisten Clubs und vielen Bars problemlos verfügbar sind. Das zeigt nun auch eine große Umfrage des Berliner Senats, deren Ergebnisse die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch vorgestellt hat: Mehr als die Hälfte der befragten Partygänger gab an, im vergangenen Monat Speed genommen zu haben, fast genauso viele nahmen demnach MDMA, auch bekannt als Ecstasy. Danach folgen Kokain mit mehr als einem Drittel und das halluzinogene Ketamin - ursprünglich als Narkosemittel für Pferde verwendet. Insgesamt ist der Anteil derjenigen, die Drogen nehmen bei Clubgängern ungefähr doppelt so hoch, wie beim Durchschnitt der Berliner Bevölkerung - die Partyhauptstadt ist nachts also auch Drogenhauptstadt. Der Gebrauch illegaler Substanzen steigt seit Jahren. Auf dem ersten Platz der illegalen Substanzen landete Cannabis, mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, zu kiffen. Und viele, die schlucken, schnupfen oder rauchen sind Mischkonsumenten.

Knapp 900 Menschen befragt

Die Befragung hat die Charité übernommen. Zwischen August und Dezember sprachen Forscher mit 877 Menschen im Alter zwischen 17 und 69 Jahren. Auch 15 Mitarbeiter von Suchthilfestellen, Polizisten, Ärzte in Notaufnahmen, Türsteher und Clubbetreiber waren an der Umfrage beteiligt. Dabei blieben die Fragenden nah am Untersuchungsobjekt: Ein Drittel der Fragebögen sei in Clubs oder den Warteschlangen davor ausgefüllt worden, der Rest online, sagte die Landessuchtbeauftragte Christine Köhler-Azara. Was lässt sich über diejenigen sagen, die auf Drogen feiern? Im Schnitt sind sie 30 Jahre alt, der Großteil männlich, berufstätig. Drei Viertel haben Abitur oder einen Hochschulabschluss. "Die Hauptmotive bestehen darin, dass man seine Stimmung verändern, mehr auf andere Menschen zugehen möchte. Das finde ich für unsere Gesellschaft ein Armutszeugnis: Dass das offensichtlich nicht mit klarem Kopf gelingt, sondern man sich dafür chemisch manipulieren muss", sagte Köhler-Azara.

Kolat will die Club-Betreiber als Partner einbinden

Dass in Berliner Clubs viel genommen wird, ist nichts Neues, belastbare Zahlen aber hatte die Senatsgesundheitsverwaltung bisher nicht. Der Konsum illegaler Drogen und die Zahl der Menschen, die an ihnen sterben, steigt in Berlin seit mehreren Jahren, zuletzt waren es 146 Todesopfer. Die Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) nahm die Ergebnisse der Umfrage zum Anlass, eine bessere Drogenprävention zu verkünden. Denn Beratungsangebote hatte sich die Mehrzahl der Befragten selbst gewünscht. "Es geht darum, in den Clubs vor Ort zu informieren und zu beraten. Dass Menschen dort sehen: 'Aha, ich nehme gerade was ein, was hat das für gesundheitliche Folgen, worauf muss ich achten?' Und wir wollen vor allem das Personal in den Clubs schulen", sagte Kolat am Mittwoch. Die Club-Betreiber sehe sie dabei als Partner. 300.000 Euro darf sie für neue Aufklärungskampagnen ausgeben.

"Drugchecking" und Infos zu Beratungsstellen gewünscht

Welche Hilfe halten die Konsumenten selbst für sinnvoll? Am häufigsten sprachen sich die Befragten für das sogenannte Drugchecking vor Ort aus, sagte Felix Betzler von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, der die Studie geleitet hat. Dabei können Konsumenten ihre Drogen vor Ort schnell auf gefährlichen Dreck überprüfen lassen. In Ländern wie der Schweiz, Österreich und den Niederlanden wird das schon praktiziert, um Gefahr von den Verbrauchern abzuwenden. In Deutschland aber ist das rechtlich schwierig - schlichtweg deshalb, weil schon der Besitz der meisten Sorten Rauschgift verboten ist. Außerdem wünschten sich viele Infos zu festen Beratungsstellen, zu denen sie gehen können. Der Schwerpunkt der Landesgesundheitsverwaltung wird insgesamt auch deshalb deutlich mehr auf Prävention, als auf reiner Repression liegen. Die Suchtbeauftragte Köhler-Azara sagte, mit mehr Polizei, härteren Strafen und einer völligen Ablehnung würde man keinen Kontakt zu den jungen Drogenkonsumenten bekommen. "Wir wollen die Menschen erreichen, das geht nur mit einer akzeptierenden Grundhaltung."

FDP: Durchdachtes Konzept zum Jugendschutz fehlt

Der FDP im Abgeordnetenhaus geht das nicht weit genug: "Es werden Unsummen von Geldern für Rechtsgutachten und Machbarkeitsstudien zur Cannabisfreigabe verschleudert, statt die Mittel für eine vernünftige Drogenprävention und Suchtmittelbekämpfung einzusetzen", sagte Florian Kluckert, der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion. Ein durchdachtes Konzept zu Jugendschutz vor Drogen fehle dem Senat komplett. Auch bei den Berliner Clubgängern sind die am weitesten verbreiteten Drogen übrigens legal: Neun von zehn Befragten hatten laut der Umfrage Alkohol getrunken, mehr als 70 Prozent geraucht.