Ein wilder Elchbulle ist am Montag in Brandenburg mit einem GPS-Sender ausgestattet worden. Weil das Tier sich auf eine Kuhweide verirrt hatte, musste es narkotisiert werden - das nutzten die Wissenschaftler aus.

Der junge Elchbulle war am Dienstag bei Schlalach (Potsdam-Mittelmark) aufgefallen, weil er sich unter eine Mutterkuhherde gemischt hatte. Es habe die Gefahr bestanden, dass der Elch beim Herausspringen aus der Koppel den Weidezaun beschädigt und damit einen Ausbruch der Herde möglich macht, berichtete das Umweltministerium am Mittwoch. Deswegen sei er betäubt worden. Diese Gelegenheit hätten Wildbiologen der Fachhochschule Eberswald genutzt, um dem Tier ein GPS-Halsband umzulegen.

Die Wissenschaftler erhoffen sich dadurch mehr Erkenntnisse über die Wanderbewegungen der in Brandenburg lebenden Elche, teilte das Landesumweltministerium mit.

Bei dem Tier handelt es sich offenbar um einen jungen Elch, der in der zurückliegenden Woche mehrfach gesehen worden sei, unter anderem bei Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming), Klein-Marzehns (Kreis Potsdam-Mittelmark) und bei Coswig (Sachsen-Anhalt).

Elche unterliegen einer ganzjährigen Schonzeit. Sie gelten in Deutschland als ausgestorben, gelegentlich wandern jedoch Elche aus Polen ein. Diese wurden bisher vor allem in Brandenburg und Sachsen, aber auch in Hessen, Niedersachsen oder Bayern gesichtet. In den vergangenen Jahren nahmen die Nachweise in Deutschland zu.

