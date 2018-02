Rudolf Rüssel Dienstag, 06.02.2018 | 18:39 Uhr

Die AfD wird sich nicht mit einem solchen Schnickschnack abgeben und die, schon jetzt überlastete, Staatsanwaltschaft damit behelligen.

Letztlich müssten die AfDler täglich bei der Staatsanwaltschaft vorsprechen, so oft sie von den selbsternannten "Demokraten" beleidigt und angefeindet werden.

Wie bei der am Sonnabend, mit mäßiger Resonanz, stattgefundenen "Cottbus ist bund"-Demo, wo ich in dem Bericht von "um6" vom RBB folgendes Plakat sah: "AfD=Nazi=Scheiße"

Letztendlich ein Schlaglicht auf das simple Gemüt des Trägers.

Soll man so etwas noch mit einer Anzeige aufwerten?