Häftling bei Brand in Zelle schwer verletzt

Feuerwehreinsatz in JVA Tegel

Bei einem Feuer im Gefängnis Berlin-Tegel ist ein Häftling schwer verletzt worden. Der 34-Jährige habe sich nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend in seiner Zelle verbarrikadiert und das Feuer selbst gelegt, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz am Sonntag.

Mit Hilfe der Feuerwehr sei es dem Gefängnispersonal gelungen, die Zelle zu öffnen und das Feuer zu löschen. Rettungskräfte brachten den Häftling mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, er lag am Sonntagmorgen auf der Intensivstation. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort.

Der Häftling sitzt seit März 2016 eine Freiheitsstrafe wegen mehrerer Delikte ab, unter anderem Körperverletzung. Er sollte im Mai dieses Jahres entlassen werden.