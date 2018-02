Zwei Männer sind bei einem Angriff mit Eisenstangen in einem Asylbewerberheim in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) verletzt worden.



Die beiden 20- und 23-Jährigen aus dem Tschad erlitten am Donnerstag Platzwunden am Kopf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie waren demnach aus einer Gruppe heraus von zwei Männern aus Libyen angegriffen worden. Ein Wachschutzmitarbeiter soll eingeschritten und weitere Taten verhindert haben. Die verletzten Männer seien im Krankenhaus ambulant behandelt worden.



Vor dem Eisenstangen-Angriff soll einer der beiden Angreifer die Opfer bereits auf ihrem Zimmer in der Unterkunft mit einem Messer bedroht haben, wie es weiter hieß. Der zweite Angreifer habe nach der Attacke die Scheibe eines Rauchmelders zerstört und sich dabei an den Händen verletzt. Er kam zudem wegen einer Alkoholvergiftung in eine Klinik.

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei. Schon zu Beginn der Woche hat es in der Unterkunft mehrere Zusammenstöße zwischen Bewohnern aus Libyen und dem Tschad gegeben. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt. Zur Zeit leben in dem Heim rund 500 Menschen.