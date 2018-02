Berliner Berlin Dienstag, 06.02.2018 | 15:41 Uhr

Und? Ändert an dieser Situation gar nichts. Es ist als minderjähriger einfacher an Gras ran zukommen als an Alkohol oder Tabak. Das war damals, als ich noch jugendlicher war, so und ist auch heute immer noch so.



Die Dämonisierung von Cannabis in Deutschland ist absolut hinterwäldlich. Wenn man Alkohol heute raus bringen würde, wäre es niemals legel. Immense Schäden im Gehirn, extreme Suchtgefahr, Charakterveränderlich und und und.

Wie sehr man den illegalen Tickern im Park den Wind aus den Segeln nehmen würde. Die Gerichte und Polizei entlassen könnte und sich durch Steuern Geld verdienen würde.

Gehen die Niederlande daran zu Grunde? Die einzelnden Staaten in den USA?