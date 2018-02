Feuer in Friedrichshain vernichtet Gulaschkanone

Brand in der Nähe des Ostbahnhofs

In Berlin-Friedrichshain nahe des Ostbahnhofs haben in der Nacht zum Mittwoch eine Baracke, eine Gulaschkanone und mehrere Mülltonnen gebrannt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte.

Ein Anwohner hatte laut Polizei gegen 2 Uhr nachts Feuer in der Koppenstraße bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die rückte mit 18 Mann an und hatte den Brand in weniger als 30 Minuten unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand. Für die Gulaschkanone kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ob es sich um einen oder mehrere Brände handelte, ist noch unklar.