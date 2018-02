Obdachlose, Betrunkene oder Straßenmusiker: Fahrgäste der Berliner U-Bahnen sind so einiges gewöhnt. Doch auch die Gewalttaten im Nahverkehr haben zugenommen - etwa zehn Mal am Tag kommt es laut BVG zu Übergriffen.

Als Fahrgast in der Berliner U-Bahn macht man so einiges mit. Vor allem in der U7 und in der U8 kommen fast an jeder Station Obdachlose oder Sänger mit ihrer Gitarre in den Waggon und fragen nach einer kleinen Spende. Schlafende, Betrunkene, Singende, Kotzende und Drogenabhängige in der Bahn werden von den Berlinern häufig ignoriert. Dass viele Gäste sich aber auch nicht sicher fühlen, wird jetzt durch neue Zahlen belegt.

In den Berliner U-Bahnen, Bahnhöfen, Bussen und Trams sind demnach im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten registriert worden als in den Jahren zuvor. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zählten 3310 Schlägereien, Angriffe, Raubüberfälle, Bedrohungen und Sexualdelikte. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck. In den Vorjahren waren es zwischen 2868 Fälle im Jahr 2013 und 3061 im Jahr 2016.

Die meisten Übergriffe geschahen in U-Bahnen und U-Bahnhöfen (2441). In den Bussen (553) und Straßenbahnen (316) sind die Zahlen deutlich niedriger. Angriffe in den großen S-Bahnhöfen, die zur Deutschen Bahn gehören, sind in der Statistik nicht enthalten.