Zahlen für dritte Februarwoche in Berlin - So viele Grippefälle in einer Woche wie seit Jahren nicht

23.02.18 | 15:54 Uhr

In der vergangenen Woche sind in Berlin so viele Menschen neu an Grippe erkrankt, wie schon seit Jahren nicht: 600 Fälle registrierte das Landesamt für Gesundheit. Auch in Brandenburg grassiert die Grippe, wobei die Regionen extrem unterschiedlich betroffen sind.



Die Grippewelle hat Berlin derzeit besonders fest im Griff. In der dritten Februarwoche registrierte das Landesamt für Gesundheit und Soziales rund 600 neue Erkrankungen, das waren 150 mehr als in der Vorwoche. Besonders viele Fälle wurden aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg gemeldet.



In der laufenden Grippesaison erkrankten nach den jüngsten Daten bisher insgesamt 2.650 Menschen in der Hauptstadt, am häufigsten waren es Erwachsene zwischen 30 und 50 Jahren. Zuletzt gab es nach Angaben der Behörde im Jahr 2009 solch hohe Wochenwerte für Grippe in Berlin.

Mehr als 250 Menschen in Berliner Kliniken

Nur rund sieben Prozent der Patienten in dieser Saison waren geimpft. 251 aller registrierten Patienten mussten wegen der Schwere der Infektion in Kliniken behandelt werden. Vier Menschen starben in Berlin im zeitlichen Zusammenhang mit einer Grippeerkrankung. Bei einem dieser Patienten war Influenza eindeutig die Todesursache.

Große regionale Unterschiede in Brandenburg

Auch in Brandenburg wurden in der vergangenen Woche mehr Grippefälle registriert. In der dritten Februarwoche waren es dem Gesundheitsministerium zufolge 689 neue Fälle, in der Vorwoche 518 Fälle. Seit Jahresbeginn wurden damit bereits fast 2.400 Fälle gemeldet. Diese Zahl ist allerdings noch etwas niedriger als im Vorjahreszeitraum, als fast 2.900 Erkrankungen gemeldet wurden. Schwerpunkte der aktuellen Grippewelle sind in diesem Jahr die Landkreise Elbe-Elster mit knapp 214 Fällen pro 100.000 Einwohnern und Potsdam-Mittelmark mit 157 Fällen. Glimpflich kam dagegen bisher der Landkreis Uckermark davon - mit 14 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Schwerpunkte in Süd- und Ostdeutschland

Deutschlandweit registrierte das Robert-Koch-Institut in der dritten Februarwoche rund 24.000 Grippefälle. In der Woche davor waren es bundesweit rund 18.700 Fälle. Der Schwerpunkt liegt im Moment im Süden und Osten des Landes. Insgesamt sind in dieser Grippesaison rund 82.000 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt, teilte die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit. 136 Menschen starben nachweislich nach einer Influenza-Infektion.

Impfungdeckung bei rund 46 Prozent

Sowohl bei den Krankheits- als auch bei den Todesfällen können die wirklichen Zahlen höher liegen. Denn nicht jeder Kranke geht mit Grippesymptomen zum Arzt und nicht jeder Mediziner macht immer einen Abstrich für einen Virencheck. Stirbt ein Mensch zum Beispiel an einer bakteriellen Lungenentzündung, lassen sich bei ihm oft keine Grippeviren als mögliche Ursache mehr nachweisen. Eine Impfung gegen Grippe ist immer noch möglich. Der Aufbau des Schutzes dauert aber rund zwei Wochen. Vorwiegend kursieren weiterhin Grippeviren des Typs B. Anfängliche Zweifel an der Wirksamkeit des Dreifach-Impfstoffs, den die Krankenkassen bezahlen, haben sich laut RKI nicht bestätigt. "Die Wirksamkeit des Impfstoffs liegt im Moment bei 46 Prozent", sagte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher. Das sei bei der üblichen Schwankungsbreite zwischen 20 und 60 Prozent Wirksamkeit bei Grippe gar nicht schlecht. Der Impfstoff kann nicht zu hundert Prozent treffen. Ein Grund dafür ist, dass er vor Beginn der Grippesaison auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten zusammengestellt wird.

