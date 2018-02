Die Zahl der Grippefälle in Berlin und Brandenburg nimmt deutlich zu. Vergangene Woche gab es in der Region 1.300 Neu-Infektionen - deutlich mehr als in der Vorwoche, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Bei den vorherigen Grippewellen lagen die Zahlen zwar deutlich höher, man müsse aber die weitere Entwicklung noch abwarten, so das RKI.