Bild: rbb/Matthias Bartsch

Berlin-Charlottenburg - Unterbringungsbeschluss nach Tod eines Priesters erlassen

25.02.18 | 14:53 Uhr

Nach dem Tod eines Priesters in einer Gemeinde in Charlottenburg hat die Staatsanwaltschaft gegen einen Verdächtigen einen Unterbringungsbeschluss erlassen. Derweil wurde am Sonntag mit einem Gottesdienst an den toten Pfarrer erinnert.

Im Fall des in Berlin getöteten Pfarrers hat die Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen einen sogenannten Unterbringungsbeschluss erlassen. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem rbb am Sonntag. Die Behörde korrigierte damit Meldungen vom Samstag, wonach gegen den Verdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden sei. Ein Unterbringungsbeschluss wird erlassen, um einen Verdächtigen in einer Justizeinrichtung medizinisch zu betreuen. Am Donnerstag war ein Pfarrer der französischsprachigen katholischen Gemeinde "Paroisse Catholique Francophone" in Charlottenburg tot aufgefunden worden.

Kriminalpolizei am Tatort in Charlottenburg Bild: TV News Kontor

Zeugen riefen die Polizei wegen eines Streits

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie einen lautstarken, auf Französisch geführten Streit in den Büroräumen in der Schillerstraße hörten. Dort fanden die Beamten wenig später den toten 54-Jährigen. Nach Ermittlungen der Mordkommission wurde der Verdächtige, ein 26-jährige Kameruner, am Freitagmittag auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Reinickendorf festgenommen. In welcher Beziehung der 26-Jährige zu dem Opfer stand und worüber die beiden gestritten haben könnten, ist noch nicht bekannt. Zu einem möglichen Motiv machte die Berliner Polizei auch am Sonntag keine Angabe. Die Ermittlungen der Mordkommission liefen weiter, sagte eine Sprecherin.

Das Erzbistum Berlin teilte am Freitag die Trauer um den Priester. Am Sonntag wurde dazu in einem Gottesdienst in der Charlottenburger St.-Thomas-von-Aquin-Kirche an den getöteten 54-Jährigen erinnert.



Opfer leitete seit 2009 die Katholische Mission in Berlin

Der 54-Jährige, ein Mann aus Brazzaville in der Republik Kongo, leitete seit 2009 die Katholische Französischsprachige Mission in Berlin. Er engagierte sich auch in der Seelsorge der Charlottenburger Kirchengemeinde Herz Jesu.



Die "Paroisse Catholique Francophone" wurde 1945 gegründet, zunächst als Gemeinde für die französischen Soldaten. Heute steht sie allen französischsprachigen Katholiken in Berlin offen, beispielsweise aus Belgien, der Schweiz, Frankreich aber auch vielen frankophonen Ländern in Afrika. Die meisten Gemeindemitglieder seien nur für einen begrenzten Zeitraum in Deutschland, wegen einer Arbeitsstelle, als Student oder Praktikant, teilt die Gemeinde mit. Die Gottesdienste in der St.Thomas-Kirche werden ausschließlich auf französisch abgehalten.