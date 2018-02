Schon Dienstag und Mittwoch musste Helene Fischer ihre geplanten Auftritte in Berlin absagen - akuter Infekt, hieß es zur Begründung. Jetzt fällt ein drittes Konzert aus, weil die Sängerin immer noch krank ist. Ticketinhaber für zwei weitere Konzerte am Wochenende müssen bangen.

Weil Schlagersängerin Helene Fischer Konzert krank ist, fällt auch ein drittes in Berlin geplantes Konzert von ihr in der Mercedes-Benz-Arena aus.

Zur Begründung wurde auf der Facebook-Seite der Künstlerin der "anhaltende akute Infekt" genannt. "Inwieweit die Konzerte am Samstag, 10.02.2018, und Sonntag, 11.02.2018, stattfinden können, wird schnellstmöglich bekannt gegeben", hieß es dort weiter.

Von Dienstag bis Sonntag hatte Helene Fischer ein Konzert-Marathon in Berlin geplant. Innerhalb von sechs Tagen wollte die 33-Jährige fünf Konzerte in der Halle am Ostbahnhof aufführen. Alle Konzerte waren ausverkauft - dies entspricht ungefähr 80.000 Tickets. Fischer ("Atemlos durch die Nacht") ist mit rund 215 Millionen Abrufen die meistgestreamte deutsche Sängerin.

Am Dienstagmittag sagte die Sängerin jedoch kurzfristig die Konzerte am Abend und am Mittwoch ab, mit Verweis auf einen Infekt. Details wurden von der Konzertagentur dazu nicht genannt.

Für die abgesagten Konzerte am Dienstag und Mittwoch wurden inzwischen Ersatztermine am 10. und 11. März genannt.