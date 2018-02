Überraschung beim organisierten Frohsinn in den Karnevalshochburgen: Nicht die üblichen Bands von kölschen Zwirbelbartträgern, sondern ein Berliner liefert den Hit der Saison: "Saufen, morgens, mittags, abends" von Ingo ohne Flamingo ist das beliebteste Faschingslied, wie GfK Entertainment am Rosenmontag mitteilte.

Über Flamingo-Ingo ist nicht viel bekannt - der Partysänger bevorzugt die Anonymität und tritt wie der als Schlagersänger verkleidete Pandabär Cro ausschließlich mit einer Entenmaske auf. Abgesehen von der redundanten Aufforderung zum Alkoholmissbrauch, hat der Text seines Stimmungshits keinerlei Karnevalsbezug.

Damit ist er jedoch überall einsetzbar, wo Menschen mit Kontrollverlust zusammenkommen - so stürmte er bereits beim vergangenen Oktoberfest in München die Bierzelt-Charts. Im Hinblick auf die kommende Ballermann-Saison ist unbedingt davon auszugehen, dass der Stern des Entenmanns auch über der Schinkenstraße aufgehen wird. Zuvor darf er bereits am postsozialistischen bulgarischen Goldstrand die Schnapsleichen besingen.

Unterdessen hat Ingo an seinem Repertoire gearbeitet und bereits einen zweiten Partyhit nachgeschoben: "Hartz 4 und der Tag gehört dir". "Urlaub das ganze Jahr", singt er dort, "und abends am Kiosk, da brauch ich keine Bar".



Der Sommer kann kommen.