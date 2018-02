Nach dem stundenlangen Ausfall von Telefon, Fernsehen und Internet in Teilen Berlins geht die Polizei von einem Zusammenhang mit einem gescheiterten Bank-Einbruch aus.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag einen Schacht in Schmargendorf aufgebrochen und mehrere Kabel zerstört, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Möglicherweise wollten sie damit das Auslösen des Alarms unterbinden. Dieser schon am Sonntag geäußerte Verdacht habe sich erhärtet. Die Ermittlungen dauerten an. Die Täter hatten außerdem eine Kamera im Eingangsbereich der Sparkasse mit Isolierband zugeklebt.

Bereits Anfang Februar hatte es in Berlin einen ähnlichen Fall gegeben: In der Schöneberger Grunewaldstraße scheiterte ebenfalls ein Einbruch in eine Sparkassenfiliale, auch in diesem Fall wurden Kabel der Telekom in einem Schacht durchtrennt.