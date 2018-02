imago stock&people Audio: Radioeins | 02.02.2018 | Nancy Fischer im Gespräch mit Daniel Krämer | Bild: imago stock&people Download (mp3, 6 MB)

Interview | Rattenplage in Berlin - "Sie kriegen in einen Raum auch keine 20 Elefanten rein"

05.02.18 | 14:41 Uhr

Sie sind überall: Ratten! Angeblich gibt es in Berlin dreimal mehr von den unbeliebten Nagern als Einwohner. Immer häufiger müssen Schädlingsbekämpfer ausrücken. Alles halb so schlimm, sagt Schädlings-Fachmann Daniel Krämer.

Herr Krämer, rund 10.000 Mal sind Schädlingsbekämpfer 2017 ausgerückt, vier Jahre zuvor waren es noch 7.500 Mal. Das gab das Lageso bekannt. Seither ist die Rede von einer Rattenplage. Gibt es die?

Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, hat man mir gesagt: Es gibt vier Millionen Ratten in Berlin. Ich habe sie in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal gefunden. Und das Lageso hat nur die Zahlen für die gemeldeten Rattenfälle. Natürlich rücken Schädlingsbekämpfer viel häufiger aus. Und wir können davon ausgehen, dass nur jeder 10. oder 20. Fall gemeldet wird. Aber es ist noch lange nicht so, dass wir pro Einwohner auf eine Ratte kommen. Und dass wir von 14 Millionen Ratten reden – auf gar keinen Fall.

zur person Daniel Krämer ... ... ist ausgebildeter Schädlingsbekämpfer und Geschäftsführer der MIB Schädlingsbekämpfung.

Warum sagen dann alle: Es gibt viel mehr Ratten als Menschen?

Das fing eigentlich viel früher an. Man hat irgendwann überlegt: Wie viele können es denn sein? Man hatte ein kleines Areal mit ein paar Ratten, hat diese Zahlen auf Gesamt-Berlin hochgerechnet und kam dann auf eine Million Ratten in der Stadt. Und dann hat man nachgerechnet: Wie stark vermehren die sich? Und dann war es im nächsten Jahr zwei Millionen, dann waren es vier Millionen. Sie können in manchen Zeitungen schon vor 20 Jahren Zahlen finden, die noch viel schlimmer sind als heute. Im Vergleich dazu müssten es theoretisch sogar weniger geworden sein.

Nun übertragen Ratten auch Krankheiten. Welche Schäden richten sie sonst noch an?

Na ja, alle Tiere übertragen Krankheiten. Wenn es danach geht, dann dürften Sie auch keinem Menschen die Hand geben, denn gerade Menschen übertragen recht viele Krankheiten. Ratten fressen zum Beispiel an Mülltonnen oder Türen. Der Grund ist ihr Nagetrieb: Ihre Zähne wachsen immer weiter. Und wenn die nicht regelmäßig abgewetzt werden, wird das Tier an zu langen Zähnen sterben. Deswegen wird da alles Mögliche angeknabbert.

Nun liegt in vielen Berliner Kellern seit Monaten Rattengift. Welche anderen Methoden gibt es, um Ratten zu bekämpfen?

Das Rattengift ist noch immer das Mittel der Wahl: Es werden Köderboxen aufgestellt, die sollten geschlossen sein, damit keine Hunde, Katzen oder auch Kinder rankommen. In der Kanalisation gibt es auch diverse andere Varianten, da werden Ratten mit mechanischen Mitteln getötet. Es gibt Einbauten, also wenn die Ratten im Kanal entlanglaufen, kommt ein "Gotteshammer" und die Ratte wird einfach weggespült.

Mögen Sie Ratten?

Natürlich. Man sollte kein Schädlingsbekämpfer werden, wenn man keine Tiere mag.

Aber Sie bringen die ja um!

Man kann auch keine Maden unter dem Mikroskop bestimmen, wenn man sich davor ekelt und wenn Sie die nicht toll finden. Wir hatten in unserem Büro auch über ein Jahr lang eine Ratte.

mehr beim rbb imago stock&people Video | Krisengipfel in Berlin - Dreimal so viele Ratten wie Einwohner Berlin wächst - und die Rattenpopulation gleich mit. Die zuständige Behörde, das Lageso, ruft zum Krisengipfel mit den Bezirken. Doch Schuld an der Ausbreitung haben die Berliner selbst. Nur ein Berufszweig freut sich über die wachsende Rattenzahl.



Wie kam das?

Na ja, die Ratte war erst im Kindergarten. Ich konnte sie natürlich nicht vor den Kindern abtöten, also habe ich sie mit nach Hause genommen. Meine Frau und meine Tochter waren sich einig, dass die Ratte schnell einen Namen kriegt. Und dann wurde sie bei uns im Büro bis zu ihrem natürlichen Tod gefüttert und gestreichelt.

Also, um es nochmals zusammenzufassen: So wahnsinnig problematisch ist das Rattenproblem nicht in Berlin?

Auf gar keinen Fall. Ich habe die Untersuchungen vorliegen. Die Wasserbetriebe haben mal eine Studie gemacht und dann gesagt: Wenn in Berlin der Müll auf den Straßen optimal wäre, wir die Ratten nicht bekämpfen würden, und sie sich optimal in ganz Berlin vermehren würde, wäre es theoretisch möglich, dass wir 2,2 Millionen Ratten hier haben würden. Aber das ist das Maximum, was überhaupt möglich wäre. Sie kriegen ja auch keine 20 Elefanten in einen Raum rein. Irgendwann ist Feierabend!

Ekeln Sie sich vor irgendetwas?

Am Anfang waren es Fäulniswohnungen, Leichenwohnungen. Aber das hat man dann sehr schnell abgelegt. Ich glaube, wir haben schon alles gesehen, was in Berlin da ist. Nö, eigentlich nicht.

Nancy Fischer führte das Interview für Radioeins. Das Gespräch können Sie mit Klick auf das Bild im Header des Artikels nachhören.