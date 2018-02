imago/Marco Stepniak Audio: Inforadio | 17.02.2018 | Marie Wildermann | Bild: imago/Marco Stepniak

Kholoud Bariedah aus Saudi-Arabien - Vier Jahre Haft für eine Party

17.02.18 | 17:10 Uhr

In Saudi-Arabien gelten Menschenrechte, insbesondere Frauenrechte, wenig. Kholoud Bariedah wurde vor mehr als zehn Jahren verurteilt, weil sie mit Freunden auf einer Party war. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Die Albträume verfolgen sie immer noch. Von Marie Wildermann

Albträume quälen sie noch immer: von der Einzelhaft, von der Panik, nie wieder aus dem dunklen Verlies rauszukommen. Die Erinnerungen an das Frauengefängnis in Mekka verfolgen Kholoud Bariedah bis heute. Sie war 20, als die Religionspolizei eine Wohnung stürmte, in der sie mit Freunden in Dschidda eine Party feierte. "Das war eine normale Party" - wie jede Party, wie sie in Berlin jedes Wochenende gefeiert wird, erzählt die 32-Jährige.

Mehr Infos im Netz droemer-knaur.de droemer-knaur.d - Kholoud Bariedah Geboren 1985, ist eine saudische Aktivistin. Weil sie von der saudischen Religionspolizei beim Feiern mit Freunden erwischt wurde, wurde sie 2006 zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und 2.000 Stockhieben verurteilt. 2014 bekannte sie sich öffentlich zum Atheismus - als erste saudisch-arabische Frau überhaupt, die dies wagte. Ihre Geschichte hat sie in dem Buch "Keine Tränen für Allah" literarisch verarbeitet. Kholoud Bariedah lebt heute in Berlin.

Kholoud kannte die strengen Regeln

Doch in Saudi-Arabien ist das ein Verbrechen. Nicht-verwandte Männer und Frauen dürfen sich nicht zusammen in einem Raum aufhalten, tanzen, Musik hören. "Ob ich das wusste oder nicht, dass es gefährlich ist, in einer gemischten Party zu erscheinen? Ja, wusste ich doch." Zeit ihres Lebens folge sie aber keiner Regel, die keinen Sinn für sie habe, ergänzt sie. Kholoud wird zu vier Jahren Haft und 2.000 Stockhieben verurteilt. Der Richter erwartet Reue. Er war der Ansicht, dass sie stolz auf ihre Sünde sei, deswegen war die Strafe sehr hoch, erzählt die junge Frau.

"Die Anstalt war die Hölle"

Kholoud Bariedah kommt ins Frauengefängnis nach Mekka. In den ersten Wochen ist sie in Isolationshaft, in einer dunklen, schmutzigen Zelle. Später lernt sie andere Frauen kennen. Frauen, die vor häuslicher Gewalt geflohen sind und von ihren Ehemännern zur Strafe für ihren Ungehorsam ins Gefängnis gebracht wurden. Auch Mädchen, die in ihrer Familie sexuell missbraucht wurden, saßen dort ein. Ihr Verbrechen: Inzest. Und weil Frauen einen männlichen Vormund brauchen, um entlassen werden zu können, waren manche auch Jahre nach Verbüßung ihrer Strafe immer noch im Gefängnis, erzählt Bariedah. Die Anstalt war für sie die Hölle – ein "Albtraum".

Flucht nach Berlin

Wer den Koran auswendig lernt, kann sich Haftzeitverkürzung verdienen. Dieses Ziel gibt Kholoud Bariedah Kraft, die Erniedrigungen auszuhalten, wie die Stockhiebe, mit denen sie und andere Gefangene immer nach den Freitagsgebeten gequält werden. Nach eineinhalb Jahren kann sie den Koran auswendig – und das Frauengefängnis in Mekka verlassen. Doch vom Islam hat sie sich abgewandt. Einige Jahre versucht sie, ein normales Leben zu führen. Doch es lässt sich nicht verheimlichen, dass sie nun Atheistin ist. Um deswegen nicht wieder inhaftiert zu werden, flieht sie nach Berlin. Hier kann sie ihre traumatischen Erfahrungen aufschreiben. Und wird politisch aktiv. Gemeinsam mit Frauenrechtlerinnen aus den USA und Großbritannien setzt sie sich heute für Frauenrechte in Saudi-Arabien ein.