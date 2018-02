Bild: imago/Hohlfeld

Kritik an geplanter Sperrstunde ab 23 Uhr - "Dann wird der Hotspot Simon-Dach-Straße sterben"

05.02.18 | 18:33 Uhr

Für Kneipen und Bars in der Simon-Dach-Straße soll bald ab 23 Uhr Schluss sein - der Ausschank auf der Straße soll eine Stunde vor Mitternacht beendet werden. Grund sind Beschwerden von Anwohnern über Partygäste. Gastronomen sehen das Problem ganz woanders. Von Sebastian Schöbel und David Donschen



Es soll tatsächlich noch Kieze geben in Berlin, wo die Bürgersteige bei Einbruch der Dunkelheit hochgeklappt werden. Die Simon-Dach-Straße in Friedrichshain gehört definitiv nicht dazu: In keinem halbwegs brauchbaren Reiseführer fehlt die Ausgehmeile zwischen RAW-Gelände und Boxhagener Straße, nur fünf Minuten entfernt vom S-Bahnhof Warschauer Straße. Kneipen, Bars und Restaurants reihen sich hier dicht aneinander. Und mit ihnen ihre Gäste, die gerne draußen sitzen, auch bis spät in die Nacht. Aber nicht mehr lange. Ab 2. Mai soll es auf der Straße werktags und am Wochenende nicht länger als bis 23 Uhr gehen. Und zwar punkt 23 Uhr, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg auf Nachfrage von rbb|24 klarstellt. Der Grund: Häufige Beschwerden von Anwohnern über zu viel Lärm. Vorangetrieben wurde die neue Regelung von "fair.kiez", einer Arbeitsgruppe, hinter der das Stadtmarketing von "Visit Berlin" steht.

Betrunkene ziehen grölend durch die Straßen

"Ich finde es ein bisschen übertrieben", meint Mario, der in der Kopernikusstraße wohnt. "Hier ist überhaupt kein Ballermann. Finde ich spießig und übertrieben." Viele seiner Nachbarn sehen das ähnlich. "Es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn bis morgens um 4 gegrölt wird", räumt eine Anwohnerin ein. Missen möchte sie die Atmosphäre aber trotzdem nicht – jedenfalls nicht am Wochenende. "Man möchte dorthin gehen, wo was los ist. Das ist das, was die Stadt ausmacht: Dass es immer weiter geht." Und ja, es sei "krass, wenn Donnerstagabend die Rollkofferhorden ankommen und die Party losgeht", sagt ein junger Mann, der seit gut fünf Jahren im Simon-Dach-Kiez wohnt. "Aber das wussten wir, bevor wir hergezogen sind." Wer sich in diesen Tagen auf der Simon-Dach-Straße umhört, erfährt viel über die spezielle Atmosphäre hier, die offenbar nicht nur Touristen, sondern auch viele Anwohner schätzen. Einige berichten dem rbb sogar, dass in ihren Mietverträgen explizit stehe, dass Lärm und Essensgeruch nicht als Grund für Mietminderung gelten würden.

Gastronomen befürchten Umsatzeinbrüche

Doch nicht alle Anwohner der Simon-Dach-Straße sehen das so, die Beschwerden beim Ordnungsamt häufen sich seit Jahren schon. Wegen einer Nachbarin im Haus könne er schon heute nach 22 Uhr die zweite Etage seines "Café 100 Wasser" nicht mehr nutzen, berichtet Gastronom Michael Schüller. "Sie hat Protokolle geführt", erzählt er. Zuletzt sollen 33 seiner Gäste 10 Minuten nach dem Ausschankverbot um Mitternacht noch auf der Straße gewesen sein. "700 Euro" Straße habe ihn das gekostet. "Das sind keine Berliner, die das durchboxen." Das neue, allgemeine Ausschankverbot für draußen um 23 Uhr nennt Michael "extrem geschäftsschädigend". Er befürchtet Umsatzverluste in Höhe von mehreren tausend Euro, weil er die Terrasse im Sommer früher wird schließen müssen. Vor zwei, drei Jahren hätten die Leute noch bis zwei Uhr nachts draußen sitzen können. Nun werde es noch schlimmer. "Das zerstört uns alles."

"Dann stirbt der Hotspot Simon-Dach-Straße"

Genau das befürchtet auch Michael Näckel. Sein Thai-Restaurant "papaya" in der Krossener Straße ist zwar nicht direkt betroffen, die Regelung soll erstmal nur für die Simon-Doch-Straße umgesetzt werden. Doch als Bezirksbeauftragter der Gastronomiegewerkschaft DEHOGA macht er sich Sorgen. "Das ist ein massiver Schlag ins Kontor", sagt Näckel mit Blick auf die Kneipen und Bars. Denn die seien besonders im Sommer darauf angewiesen, ihren Gästen auch an lauschigen Abenden Getränke auf der Straße servieren zu können. Fällt das weg, so Näckel, "werden die Touristen abwandern", in andere Kieze. "Der Hotspot Simon-Dach-Straße wird dann sterben." Eine Bezirkssprecherin hält dagegen, die Regelung schaffe "eine gewisse Gerechtigkeit". Denn bislang gibt es für jeden gastronomischen Betrieb individuelle Sperrstunden für den Außenausschank – oder gar keine. In Zukunft gilt für alle: 23 Uhr ist auf der Straße Schluss und Ruhe, drin könne ja weiter Party gemacht werden. Doch die Kneipen und Bars seien nicht die Ursache für den Lärm, meint DEHOGA-Vertreter Michael Näckel. Sondern Betrunkene, die lautstark durch den Kiez ziehen und sich in den Spätis mit Nachschub versorgen. Und für die Kioske gelte die Sperrstunde nicht, bemängelt Näckel. "Unlogisch", sagt auch Café-Betreiber Michael. Aber er werde sich anpassen, sein Konzept ändern. "Gediegener" würde es bei ihm werden. "Nicht edler, aber gediegener. Verdrängen lasse ich mich nicht."

