Planschen im extrawarmen Wasser ist für Eltern und Babys eine entspannende Sache. Nur einen Platz in einem entsprechenden Schwimmkurs zu ergattern, kann in Berlin recht aufreibend sein. Die Bäderbetriebe sind selbst nicht glücklich mit der derzeitigen Situation.

Wer in Berlin mit seinem Baby einen Schwimmkurs besuchen möchte, muss früh aufstehen, um einen Platz zu bekommen. Denn verkauft werden die Kurskarten nur in den jeweiligen Bädern, die einen Babyschwimmkurs überhaupt anbieten. Und da kommt es schon frühmorgens zu langen Schlangen.

Eine Anmeldung im Internet ist nicht möglich. Wie der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, Matthias Oloew, am Montag dem rbb erklärte, hat das Unternehmen derzeit noch keinen Online-Shop, "weil es Bedenken seitens unseres Datenschützers gibt". Die Bäderbetriebe würden derzeit an einer Regelung arbeiten, um möglichst bald einen Online-Shop anbieten zu können. "Wir sind selber unzufrieden mit der Situation und wollen das gerne ändern", so Oloew.

Viel wichtiger wäre es, so der Sprecher weiter, dass es mehr Bäder gibt, die solche Babyschwimmkurse überhaupt anbieten können. Derzeit gibt es nur in acht Hallenbädern entsprechende Kurse. Oloew zufolge stehen nur vier Prozent der Wasserflächen in den Berliner Hallenbädern für Baby- und Kleinkinder-Schwimmkurse zur Verfügung. Grund ist, dass dafür gesonderte Becken notwendig sind, die über einen eigenen Wasserkreislauf verfügen und in denen das Wasser wärmer ist als in anderen Becken.