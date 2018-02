dpa/Britta Pedersen Audio: radioBerlin 88,8 | 27.02.2018 | David Donschen | Bild: dpa/Britta Pedersen

52-Jähriger in Berlin verurteilt - Lebenslang für Mord an Ehefrau und Tötung einer Seniorin

27.02.18 | 16:29 Uhr

Erst erdrosselte er seine Ehefrau, einige Jahre später erstach er eine Seniorin: Ein 52-Jähriger ist am Dienstag am Landgericht Berlin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.



Zweimal meldete er den Fund einer Leiche und brach an den jeweiligen Tatorten in Berlin als angeblich schwer schockiert zusammen. Nun wurde der inzwischen 52-Jährige wegen Mordes an seiner Ehefrau und Totschlags an seiner Schwiegermutter in spe knapp vier Jahre später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht stellte am Dienstag zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Die Anordnung von Sicherungsverwahrung bleibe vorbehalten, hieß es weiter im Urteil.

Tod als Suizid vorgetäuscht

Der Angeklagte habe im Januar 2013 seine Ehefrau in der damaligen Wohnung im Stadtteil Tempelhof "heimtückisch von hinten erdrosselt", begründete das Gericht nach rund achtmonatigem Prozess das Urteil. Die Tat habe er dann als einen Suizid durch Erhängen getarnt und auch einen angeblichen Abschiedsbrief präsentiert. Damals hätten die Ermittler die Version des Mannes geglaubt und keine Obduktion angeordnet, sagte der Vorsitzende Richter weiter. Auf Fotos der Leiche habe ein Rechtsmediziner allerdings erkannt, "dass der Leichnam nicht an der Decke gehangen haben kann". Warum der Mann die 50 Jahre alte Mutter dreier Kinder nach rund 30 Jahren Ehe umbrachte, sei im Verfahren offen geblieben.

Angeklagter gestand Tötung der Schwiegermutter in spe

Im November 2016 war der zuletzt arbeitslose Tischler, der Hartz IV und Witwerrente bezogen haben soll, im Haus der Mutter seiner damaligen Lebensgefährtin im Ortsteil Müggelheim aufgetaucht. Es müsse zu einem heftigen Streit gekommen sein, sagte der Vorsitzende Richter. Die Frau sei über die Beziehung ihrer Tochter unglücklich gewesen und habe einer Heirat nicht zustimmen wollen. "In einem Wutanfall stach der Angeklagte zu - 16 Mal mit einem Messer und mit einem Schraubendreher." Der Angekagte hatte die Tötung seiner Schwiegermutter in spe bereits einen Tag nach der Tat zugegeben. Auch die Verteidigung hatte in diesem Fall auf einen Schuldspruch wegen Totschlags plädiert. Der Staatsanwalt hatte eine Verurteilung wegen Mordes an der Seniorin verlangt. Der 52-Jährige habe zugestochen, als sie ihn bei einem Einbruch in ihrem Haus erwischt habe. Im Urteil hieß es aber: "Er wusste, dass in dem Haus nichts zu holen war."

Den Vorwurf der Tötung seiner Ehefrau hatte der 52-Jährige, der im Prozess geschwiegen hatte, in Briefen an seine Familie und an das Gericht zurückgewiesen. Seine beiden Verteidiger hatten in diesem Fall auf Freispruch plädiert. Die Beweise würden nicht ausreichen, argumentierten sie. Die Anwälte kündigten bereits Revision an. Damit wird der Prozess vor den Bundesgerichtshof (BGH) gehen.