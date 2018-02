Es liegt in der Natur der Sache, dass bei essentiellen Fragen des Lebens die Meinungen weit auseinander gehen. Gibt es Gott? Was ist Wahrheit? Und muss denn wirklich jeder nach Berlin ziehen?

Wer sich die Zeit nimmt, schon in den frühen Morgenstunden eines Samstags mit einer Flasche Bier in der Hand das Treiben vor den R&W-Filialen zu beobachten, kann Dramen erleben.

The answer, my dear, is no.

Unerfahrene Neu-Berlinerinnen und Neu-Berliner unterschätzen derweil die Omnipräsenz der Robben und nutzen sie als Wegmarkeierungen. Man sieht sie über Parkplätze irren, mit verzweifeltem Blick, manchmal einem schwedischen Softeis in der Hand.