Wegen der Serie von Brandstiftungen in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg ist gegen den 26-jährigen mutmaßlichen Täter ein Haftbefehl erlassen worden. Dabei geht es um den Vorwurf der versuchten schweren Brandstiftung in sechs Fällen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Deutsche kommt in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum zwischen Januar und Februar 2018.