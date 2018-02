A11 in Barnim nach Lkw-Brand wieder freigegeben

Ein brenndener Lkw hat auf der Autobahn A11 im Landkreis Barnim am Montag beinahe den ganzen Tag lang für eine Sperrung in Richtung Norden gesorgt. Erst am Abend konnte der Autobahnabschnitt zwischen Joachimsthal und Pfingstberg wieder freigegeben werden.

Der Lkw-Fahrer hatte am frühen Morgen um kurz nach 3 Uhr einen Brand am Reifen des Aufliegers bemerkt. Er fuhr rechts ran und koppelte die Zugmaschine ab, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf den Auflieger ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar.