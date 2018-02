Mann stirbt in Therme in Neuruppin

In einem Schwimmbad in Neuruppin ist ein 64 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Ermittler stellten Kopfverletzungen fest. Sie vermuten, dass der Mann auf einer vereisten Treppe ausrutschte.

Ein 64 Jahre alter Mann ist bei einem Besuch in der Fontane-Therme in Neuruppin gestorben. Der Mann sei Dienstagabend gegen 20 Uhr mit Kopfverletzungen leblos im Außenbecken aufgefunden worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Fremdeinwirkung werde vorerst ausgeschlossen.

Polizeisprecherin Dörte Röhrs sagte dem rbb, ersten Ermittlungen zufolge ist der Mann vermutlich beim Betreten einer vereisten Treppe ausgerutscht und mit dem Kopf gegen den Beckenrand geschlagen. Dann sei er ins Wasser gestürzt und dort gestorben. Den Angaben zufolge stammt der 64-Jährige aus Nordrhein-Westfalen.