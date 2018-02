Im Gedenken an den so genannten Ehrenmord und als Zeichen gegen Gewalt wird am Mittwochnachmittag auf dem Rathausvorplatz die Fahne "Selbstbestimmt leben - gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" gehisst. Sie soll bis zum weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen "One Billion Rising" am 14. Februar wehen, hieß es vom Bezirk Neukölln.

Bereits am Freitag waren drei Initiativen für Mädchen und junge Frauen in Berlin mit dem Hatun-Sürücü-Preis ausgezeichnet worden. Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus vergab die mit insgesamt 1.000 Euro dotierte Auszeichnung zum sechsten Mal.

Sürücüs Bruder Ayhan wurde wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Er wurde im Juli 2014 direkt nach Verbüßung seiner Strafe in die Türkei abgeschoben.