Messerattacke in Berlin-Neukölln

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zum Dienstag ein Streit auf einer Party eskaliert. Nach Angaben der Polizei waren gegen 03.30 Uhr Feiernde in der Ringbahnstraße aneinander geraten.

Als ein 19-Jähriger schlichten wollte, habe ein Mann ein Messer gezogen und ihm in den Bauch gestochen. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, er musste notoperiert werden.

Der unbekannte Angreifer konnte flüchten, die Polizei leitete Ermittlungen ein.