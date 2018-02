Russland schießt Satellit aus Berlin ins All

Reibungsloser Start in Wostotschny

Vom neuen russischen Weltraumbahnhof Wostotschny ist am Donnerstag eine Rakete ins All gestartet. An Bord hat sie viel deutsche Technik. Darunter vier Nanosatelliten von der TU Berlin. Die Erleichterung über den geglückten Start war bei den Wissenschaftlern groß.