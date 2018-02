Ein 17-Jähriger soll am Mittwoch durch die Platzierung eines verdächtigen Gepäckstücks den Alarm am Ostbahnhof ausgelöst haben. Der Bahnhof war am Vormittag für fast drei Stunden gesperrt worden, weil auf Gleis 1 eine herrenlose Tasche gefunden worden war.



Es stellte sich zwar heraus, dass das Gepäckstück ungefährlich war. Der Sprecher der Bundespolizei Jens Schobranski sagte dem rbb am Donnerstag: "Der junge Mann hatte hier einen Polizeieinsatz erzeugen wollen, indem er die Tasche entsprechend verdächtig am Bahnsteig 1 abgestellt hat."