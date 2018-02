Bisher wurden in Berlin 81 illegale Waffen abgegeben

Was tun, wenn man im Keller ein altes Gewehr findet? Oder Opas Waffensammlung erbt und nicht die nötigen Papiere dafür hat? Am besten abgeben, bis Juli geht man dafür noch straffrei aus. In Berlin ist die Polizei mit der bisherigen Ausbeute ganz zufrieden.