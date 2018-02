rbb/Brandenburg aktuell Video: TeleNewsNetwork | 24.02.2018 | Bild: rbb/Brandenburg aktuell

Unfallfahrer nach Flucht festgenommen - Kleintransporter reißt Loch in Hauswand

24.02.18 | 10:31 Uhr

Eine Familie in Panketal (Barnim) hat am späten Freitagabend unerwarteten Besuch bekommen: Als sie vor dem Fernseher saß, raste plötzlich ein Kleintransporter in ihr Wohnzimmer. Der Fahrer flüchtete, konnte aber schnell ermittelt werden.

Ein Kleintransporter ist am späten Freitagabend in Panketal (Barnim) bei Bernau im Norden Berlins in ein Einfamilienhaus gekracht und hat ein großes Loch in die Hauswand gerissen. Zuvor war der Wagen im Ortsteil Zepernick von der Straße abgekommen, durch den Vorgarten gerauscht und dann in das Haus gefahren. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, wurde später aber in Berlin gefasst.

"... und auf einmal steht ein Transporter im Wohnzimmer."

"Wir saßen am Abend noch auf der Couch und haben Fernsehen geschaut, wollten gerade ins Bett gehen", erzählt der Bewohner des Hauses, "und auf einmal steht ein Transporter im Wohnzimmer. Da wo mal der Fernseher stand, war plötzlich ein großes Loch." Der Unfallfahrer habe "seinen völlig demolierten Wagen" dann zunächst zurück gesetzt und sei damit davon gefahren, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen sagte. Polizisten fassten den Mann jedoch in der Nacht zum Samstag in einer Wohnung in Berlin. "Er hatte das Nummernschild am Unfallort verloren", erklärte der Sprecher den schnellen Fahndungserfolg. Die Bewohner des Hauses sind nun zunächst bei Verwandten untergekommen, wie einer der betroffenen Hausbewohner sagte. Ein Statiker müsse nun prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet oder weiter bewohnbar ist.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.02.2018, 08.00 Uhr