Die Polizei Berlin gewährt zum vierten Mal quasi live Einblicke in ihre Arbeit via Snapchat.

Zwei Beamte des Abschnittes 62 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf übernehmen für drei Wochen den polizeieigenen Kanal "polizei.berlin". Damit sollen sie vor allem jugendlichen Nutzern "Einblicke in den vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsalltag" ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung zum Start. Am ersten Tag waren die beiden Beamten - die 27-jährige Polizeikommissarin Michelle und ihr langerprobter Streifenkollege Polizeihauptkommissar "Kiwi" - vor allem mit kleineren Verkehrsdelikten beschäftigt und sicherten den Bereich um eine defekte Gasleitung in Biesdorf ab.