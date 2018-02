Auf Twitter teilte die Polizei parallel dazu mit, dass ein Tunesier festgenommen wurde, der mehr als 20 Aliasnamen benutzt habe. Es würden nun alle Maßnahmen ergriffen, mit denen eine Abschiebung des Mannes sichergestellt werden solle. Dies werde in Absprache mit der sächsischen Polizei geplant. In einem beigfügten Dokument bezog sich die Polizei auf die Berichterstattung zu Ben M.

Der untergetauchte mutmaßliche Drogenhändler Fathi Ben M. ist in der Nacht zu Samstag von der Berliner Polizei festgenommen worden. Das berichtet "Der Tagesspiegel" in seiner Online-Ausgabe.

Der Fall hatte eine Debatte über die Probleme beim Abschieben von abgelehnten Asylbewerbern in Berlin ausgelöst. Derzeit gibt es sowohl in Berlin als auch in Brandenburg keinen geeigneten Abschiebarrest.

Verwirrung gab es zudem, weil Ben M. in einem Haftbeschluss als Gefährder bezeichnet worden war. Der Polizei hätten allerdings keine Erkenntnisse vorgelegen, die diese Einstufung rechtfertigten, teilte sie am Mittwoch mit.