Was als Mutprobe beginnt, endet als blutiger Albtraum: In dem Gruselfilm "Heilstätten", der derzeit in den Kinos läuft, erkundet eine Gruppe YouTuber die Ruinen eines verlassenen Lungen-Sanatoriums. Diesen Nervenkitzel wollten auch zwölf "Grusel-Touristen" im Alter zwischen 18 und 30 Jahren erleben. Allerdings machte die Polizei dem Horror-Trip vor der ehemaligen Lungenheilanstalt Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ein Ende, wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte.