Bild: rbb/Mirjam Banz

Reportage | Torsten lebt auf der Straße - "Was mir keiner nehmen kann, ist meine Freundlichkeit"

11.02.18 | 08:52 Uhr

Aufgeben ist für Torsten S. keine Alternative. Nach zweieinhalb Jahren auf der Straße, will er unbedingt raus aus der Obdachlosigkeit. Doch das ist gar nicht so einfach. So absurd es klingt: Was ihm gerade in den kalten Monaten dazu fehlt, ist Zeit. Von Mirjam Banz

Kurz nach sechs Uhr morgens am S-Bahnhof Bellevue. Während über ihm die ersten überfüllten S-Bahn Züge durch die Station donnern, rollt Torsten S. hinter der Aufgangstreppe zu den Bahnsteigen seinen Schlafsack zusammen. Sein Atem bildet dicke Wolken in der Luft. Am Kiosk in der S-Bahn Station bekommt er kostenlos einen warmen Kaffee. Viel Zeit zum Wachwerden bleibt ihm nicht. Jeden Tag fährt er 10 bis 12 Stunden mit der S-Bahn zwischen Zoo und Alexanderplatz hin und her, um dort die Straßenzeitung "motz" zu verkaufen. "Es gibt gute und schlechte Tage", sagt Torsten, aber im Winter sei es besonders schwierig. "Januar und Februar sind die schlimmsten Monate, oft habe ich einfach Angst zu erfrieren."

mehr beim rbb dpa Video | Kältebus - "Kältebus" bringt Wärme auf die Straßen Sie sind in der Stadt zu keiner Jahreszeit zu übersehen: Berlins Obdachlose leben unter Brücken, in Parks und auf Bänken. Auch im Winter und selbst bei eisigen Temperaturen schlafen viele von ihnen im Freien. Der "Kältebus" versucht zu helfen.

"Das Geld ist aber nicht für Alkohol!"

Er steigt in die S7 Richtung Ahrensfelde. Als sich die S-Bahn Türen schließen, fängt er sofort an zu sprechen. Die Zeit bis zur nächsten Station ist knapp. "Hallo, mein Name ist Torsten. Leider bin ich zurzeit obdachlos. Um Geld für einen warmen Schlafplatz und etwas zu Essen aufzutreiben, verkaufe ich das Straßenmagazin, die "motz." Die ersten Fahrgäste wenden ihren Blick der Fensterfront zu. Eine Frau mit einem hellroten Anorak hört aufmerksam zu und greift in ihre Jackentasche. Sie drückt Torsten zwei Euro in die Hand. "Aber nicht für Alkohol!" Torsten lacht: "Gute Frau, ich trinke ja nicht mal." Jeden Tag wird er mit Vorurteilen konfrontiert: "In Deutschland muss keiner auf der Straße leben, du bist selbst schuld" oder auch: "Du willst doch nur nicht arbeiten gehen." Diese verbalen Anfeindungen seien aber nicht das Schlimmste. "Ich bin sogar schon geschlagen und angepinkelt worden", sagt Torsten.

"Ich dachte früher immer sowas passiert mir niemals."

Vor knapp einem halben Jahr übernachtet er auf dem Zwischendeck im U-Bahnhof Schillingstraße, als er plötzlich hochschreckt. Drei Männer stehen um ihn herum und urinieren auf seinen Schlafsack. Sie lachen. Vor Wochen tritt ihm ein Mann in der Bahn so fest ins Gesicht, dass er einen Schneidezahn verliert. "Dass man auf der Straße landet, kann einfach jedem passieren. Ich dachte früher immer, sowas passiert mir niemals." Dann nimmt sich seine Frau vor drei Jahren das Leben. Torsten verliert den Halt, entfremdet sich immer mehr von seinem sozialen Umfeld. Für kurze Zeit kommt er bei Freunden unter. Als die junge Familie jedoch kurzfristig die Stadt verlässt, steht Torsten auf der Straße.

Bild: dpa/ Marc Tir

"Keiner kümmert sich darum, dass die Leute da wieder herauskommen"

Die Gründe für Obdachlosigkeit sind vielfältig. Experten gehen von etwa 9.000 bis zu 20.000 Betroffenen aus. Die Zahlen schwanken, denn es gibt keine Melde- oder Registrierungspflicht für Obdachlose. Da die Stadt nicht weiß, wie viele Menschen tatsächlich Hilfe benötigen, fällt es schwer die Hilfsangebote zu koordinieren. Oft bleibt es bei Akut- oder auch Soforthilfe: einen Schlafplatz oder Nahrung bereitzustellen. Das findet Torsten bedenklich. "Letztendlich wird immer nur geguckt, dass alle über den Winter kommen. Aber an den Ursachen wird überhaupt nichts gemacht. Es gibt kaum Hilfe, aus der Obdachlosigkeit wieder rauszukommen", sagt er. Wieder Rauszukommen aus der Obdachlosigkeit – das ist gar nicht so einfach. Wie viele Menschen ohne festen Wohnsitz hat auch Torsten keine Ausweisdokumente mehr. Und solange diese Dokumente fehlen, kann er weder eine Wohnung anmieten noch ein Arbeitsverhältnis eingehen.

"Ohne Dokumente gibt es in unserem Land kein Weiterkommen"

Die Berliner Behörden fühlen sich nicht zuständig. Sie verweisen Torsten auf seine Heimatstadt Mönchengladbach. Dort müsse er zuerst seine Geburtsurkunde beschaffen, damit man ihn identifizieren kann. Torsten kennt sich nicht aus mit Ämtern, und das Geld für eine Zugfahrkarte fehlt. Die richtige Adresse für solche Fälle ist die Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot in der Levetzowstraße. Dort können Wohnungslose eine Kostenübernahme für ihre neuen Ausweispapiere beantragen. Den passenden Übergangsausweis gibt es dann im Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten. "Das Problem ist, dass Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie Torsten, einfach nicht wissen, wo sie sich hinwenden können. Die stecken den Kopf dann sehr schnell in den Sand", sagt Katrin Schwabow. Sie ist Bereichsleiterin des Humanistischen Verbands in Berlin. Mit dem Projekt "Neustart" hilft der Verband, Wohnungslosen wieder auf die Beine zu kommen. "Ohne Dokumente gibt es in unserem Land überhaupt kein Weiterkommen. Zentral ist der Identitätsnachweis. Wenn man schon einmal in Deutschland gemeldet war, ist das meistens kein Problem. Viele Obdachlose kennen nur einfach ihre Rechte nicht", sagt Schwabow.

Bild: imago stock&people

"Mein Lachen lasse ich mir nicht nehmen!

Seine Rechte kennt Torsten jetzt. Der Sozialverband Caritas unterstützt ihn bei den wichtigen Behördengängen und erklärt ihm, dass er einen neuen Ausweis kann auch hier in Berlin beantragen kann. Wenn er alle Dokumente wieder beisammen hat, möchte Torsten versuchen, so schnell wie möglich eine Wohnung zu finden. Denn gerade im Winter kostet es ihn oft den ganzen Tag, das Geld für einen warmen und vor allem sauberen Schlafplatz zu verdienen. "Da bleibt einfach keine Zeit, sich selbst aus der Krise zu helfen", sagt er. Diese Zeit möchte Torsten sich aber in den kommenden, wärmeren Monaten ganz bewusst nehmen. Wenn er nicht mehr den ganzen Tag Zeitungen verkaufen muss und die gewonnene Zeit nutzen kann, um alles für seinen Neustart zu organisieren. "Das einzige was ich mir auf dem Weg dahin nicht nehmen lasse, ist meine Freundlichkeit. Es kann ja schließlich keiner was für meine Situation. Ich versuche immer positiv zu denken, auch wenn das manchmal schwer fällt."