Versuchter Mord in Herzberg

Der Prozess um den versuchten Mord an einer Friseurin in Herzberg wird weiter die Justiz beschäftigen. Der Verteidiger des Angeklagten hat Revision eingelegt. Das haben Gericht und Anwalt am Montag dem rbb bestätigt.

Vor einer Woche hatte das Cottbuser Landgericht einen 40-jährigen Friseur zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er im Juni 2017 seine Chefin mit einem Rasiermesser angegriffen hatte. Nach Ansicht des Gerichts sah sich der Mann in seiner Existenz bedroht, weil ihm der Verlust des Arbeitsplatzes und der Wohnung drohten. Er habe seine Chefin für sein gesamtes Unglück verantwortlich gemacht.

Der Mann war 2015 aus Syrien geflohen und hatte etwa ein Jahr lang in dem Friseursalon in Herzberg (Elbe-Elster) gearbeitet.