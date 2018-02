Der Prozess um den Giftmord an einem eineinhalb Jahre alten Kleinkind ist am Montag vor dem Landgericht Potsdam neu aufgerollt worden. Angeklagt ist ein 37-jähriger Mann, der laut Anklage das Kind seiner Lebensgefährtin im März 2014 im Potsdamer Plattenbauviertel Schlaatz mit einem Medikamentencocktail vergiftet haben soll. Die Neuauflage wurde notwendig, nachdem im ersten Verfahren ein Schöffe im vergangenen Dezember kurz vor der geplanten Urteilsverkündung überraschend gestorben war.

Das Kind war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Frühchen, das unter Krankheiten litt und daher oft schlecht einschlafen konnte. Der Angeklagte soll dem eineinhalb Jahre alten Baby mehrmals Medikamente zur Beruhigung gegeben haben, die ihm selbst verschrieben worden waren. Schließlich habe der 37-Jährige den tödlichen Cocktail aus Opiaten und Schlafmitteln mit Brei und süßem Tee gemischt, weil er ruhig schlafen wollte, so die Anklage. "Das Schreien des Kindes ist ihm auf die Nerven gegangen", sagte Sabine Dießelhorst vom Landgericht Potsdam am Montag dem rbb.

Der Angeklagte hatte sich in dem Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert. In den Vernehmungen bei der Polizei hatte er allerdings erklärt, er wisse nicht, wie das Kind an die Medikamente gekommen sei, die dem 37-Jährigen verschrieben worden waren. Sein Verteidiger ließ durchblicken, dass ja auch die Mutter als Täterin in Frage käme.

Die Staatsanwaltschaft hatte in dem ersten Verfahren lebenslange Haft wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Die Nebenklage der Mutter hatte ebenfalls diese Höchststrafe gefordert.

Das Urteil wird Ende April erwartet. Diesmal hat die Kammer vorsichtshalber eine Ersatzschöffin eingeteilt.