Ein Jahr Haft nach Angriff auf Sanitäter - "Sie haben ein Gewaltproblem"

01.02.18 | 18:56 Uhr

Ein 31-Jähriger beleidigt, bedroht und attackiert Ende Dezember 2016 drei alarmierte Rettungssanitäter beim Einsatz in seiner Wohnung in Neukölln. Jetzt muss der frühere Intensivtäter ins Gefängnis. Einer der Sanitäter hat Berlin nach dem Vorfall mittlerweile verlassen. Von Ulf Morling

Wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ist Ilker C. vom Amtsgericht Tiergarten am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden. In der Verhandlung hatte der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft größtenteils eingeräumt: Er habe völlig unangemessen reagiert. Einer der attackierten Hilfskräfte hatte nach dem Vorfall seinen Dienst in der Hauptstadt quittiert und arbeitet jetzt in Brandenburg als Rettungssanitäter.

Einsatzgrund: häusliche Gewalt

Er habe sich mit seiner früheren Frau in der Neuköllner Familienwohnung gestritten, erklärte Ilker C. in seiner Aussage vor dem Richter. Plötzlich sei es auch seinem Vater schlecht gegangen, der 55-Jährige sei zusammengebrochen. "Meine Ex-Frau hat dann die Feuerwehr gerufen." Doch was in der Leitstelle der Feuerwehr ankam, war etwas anderes: eine Frauenstimme hatte im Notruf von häuslicher Gewalt gesprochen. Im Hintergrund hatte eine Frau geweint. Als Einsatzgrund wurde also "Häusliche Gewalt" an die drei Rettungssanitäter weitergeleitet. Es gebe eine verletzte Person, hieß es weiter.

Angeklagter warf Notfallrucksack nach Sanitätern

Als die drei Rettungskräfte eintreffen, öffnet die Mutter C.s den Sanitätern die Wohnungstür. Ihr Mann habe einen epileptischen Anfall, berichtet sie in gebrochenem Deutsch. Notfallsanitäter Randy R. (34) stutzt, denn offensichtlich stimmt etwas nicht. "Und wo ist die verletzte Frau?", fragt er vorsichtig. In diesem Moment wird die Badtür der Wohnung aufgerissen und der Angeklagte stürzt sich auf die drei Helfer an der Wohnungstür. Er beschimpft sie: "Scheiß Deutsche! Macht endlich eure Arbeit! Helft meinem Vater!" R. ist der Einsatzleiter an diesem Tag. "Ich habe die Kollegen hinter mich geschoben. Die Eigensicherung muss vorgehen." Nach weiteren Beleidigungen sollen nun auch Drohungen ausgestoßen worden sein: "Ich finde Euch: Eure Adressen, Eure Familien! Ich schlachte Dich wie ein Lamm", soll Ilker C. sinngemäß gerufen haben. Er soll einen der Sanitäter angespuckt und sich schließlich rund 15 Kilogramm schweren Notfallrucksack der Helfer gegriffen und ihn auf die Einsatzkräfte geworfen haben. Die Wohnungstür ging zu Bruch, als er sie zuschlagen wollte, und der schützende Fuß eines Sanitäters zwischen Tür und Rahmen stand.

Wir werden nicht genug geschützt in Berlin. Rettungssanitäter Randy R.

Mit der letzten Drohung wird Notfallsanitäter Randy R. aber bis heute nicht fertig: "Scheiß Christ! Ich kille Dich und deine Familie!" Der islamistische Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz war gerade ein paar Wochen her. "Ich habe die Drohung sehr ernst genommen", sagt R. im Prozess. Jetzt erst trifft die Polizei am Tatort ein und fesselt Ilker C. am Boden im Treppenhaus.

"Ich war auf 380!"

"Die haben ihre Arbeit nicht gemacht und meinem Vater nicht geholfen", sagt der Angeklagte im Prozess. "Ich war auf 380.". Dass er die Rettungskräfte bespuckt habe, daran könne er sich nicht erinnern, obwohl er es wolle. Er habe am Tag zuvor Kokain konsumiert und am Tattag 100-prozentiges Haschisch. Auf Nachfrage räumt der mehrfach einschlägig vorbestrafte Intensivtäter ein, unter Bewährung zu stehen. Der Angriff, Drohungen und Beschimpfungen der Rettungskräfte ist sein sechster Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen: Erst in der letzten Woche wurde er wegen Beleidigung von Polizisten vom Amtsgericht Tiergarten zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Sanitäter kündigte nach Vorfall in Berlin

"Wir werden nicht genug geschützt in Berlin", sagt Nottfallsanitäter Randy R. am Rande des Prozesses. Er ist Australier, kam vor über zwölf Jahren nach Berlin und ließ sich zum Notfallsanitäter ausbilden. Seine Arme sind mit Tätowierungen übersäht, unter denen die Muskeln zucken. Er ist gut trainiert und kräftig, trotzdem hatte er nach dem Einsatz Angst: "Mein Kind war gerade geboren. Ich fuhr nach Hause und sagte zu meiner Frau: Es reicht, wir müssen weg aus Berlin." Er kündigte und arbeitet jetzt in Brandenburg. In seiner Stimme schwingen Bedauern und Trotz mit, wenn er sagt: "In Brandenburg ist es ruhiger. Berlin kann ich nicht mehr helfen." Sein Kollege arbeitet weiter in der Hauptstadt, ebenso die 19-jährige Praktikantin, die bei dem damaligen Einsatz mit dabei war. Inzwischen hat sie ihre Ausbildung beendet.

Einer der Rettungskräfte hat seinen Dienst in Berlin mittlerweile quittiert. | Bild: rbb/Ulf Morling

Eine lange Liste von Straftaten mit Dutzenden Opfern

"Ihre Bedrohungen sind eigentlich nicht zu toppen", sagt der Amtsrichter über das Verhalten des Angeklagten beim Einsatz der Sanitäter. Deren Familien zu bedrohen und von Lämmern zu sprechen, die man schlachten müsse, sei besonders krass. Eine lange Liste von Straftaten mit Dutzenden Opfern referiert der Richter: im Jahr 2000 fängt C.s Strafregister mit gefährlicher Körperverletzung an. Das Verfahren war gegen den damals 14-Jährigen eingestellt worden. Jetzt, fast 18 Jahre später, wird Ilker C. nach etwa einem Dutzend weiterer Verurteilungen, unter anderem wieder wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, bestraft. Ilker C. legt die Bescheinigung eines Fliesenlegers vor: Seit 14 Tagen arbeitet er dort auf Probe, 13 Stunden in der Woche. Er wolle eine Drogentherapie machen und am Antigewalttraining teilnehmen, zu dem er früher bereits gerichtlich verurteilt wurde. Für das erneute Aussprechen einer Bewährungsstrafe sieht der Amtsrichter trotzdem keine Möglichkeit: "Wo sind handfeste Belege, dass nichts mehr passiert?", fragt er und schüttelt mit dem Kopf.