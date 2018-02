In Tempelhof-Schöneberg hat ein Autofahrer in der Nacht zu Samstag offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit seinem Auto gegen eine Ampel geprallt. Die Polizei ermittelt, weil es sich möglicherweise um eine sogenannte Profilierungsfahrt gehandelt hat.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag fuhr der 24-jährige Mercedes-Fahrer in der Schmiljanstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz und wollte dann nach links in die Wiesbadener Straße einbiegen. Hier geriet er mit seinem Mercedes auf die Mittelinsel und prallte gegen die Ampel. Sowohl der Fahrer als auch ein 25-jähriger Beifahrer kamen mit Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



"Aufgrund des großen Schadens der sowohl am Fahrzeug als auch an der Ampel und einem Lichtmast entstanden ist, können die Ermittler derzeit nicht ausschließen, dass es sich hier um eine Profilierungsfahrt gehandelt haben könnte", hieß es von der Polizei. Der Führerschein des 24-Jährigen sei daher von den Polizisten beschlagnahmt worden. Auch der Unfallwagen wurdefür ein Gutachten und zur Sicherung von Spuren sichergestellt.